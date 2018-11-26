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Оснований для экономического кризиса в Украине нет, - Гройсман

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:35
Оснований для экономического кризиса в Украине нет, - Гройсман
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По его словам, сейчас есть все возможности обеспечить стабильность

Несмотря на введение военное положение, оснований для экономического кризиса в Украине нет. Об этом заявил премьер-министр Украины Володимио Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, президент Украины Петр Порошенко четко сказал, что никаких ограничений прав и свобод не будет.

"Я не вижу никаких оснований для экономического кризиса. Мы должны обеспечить стабильность. Все будет абсолютно нормально. Я хочу подчеркнуть, что мы имеем все возможности обеспечить стабильность и в экономике, и в магазинах, аэропортах, железных дорогах", - говорится в сообщении.

Напомним, голосование о введение военного положения в Украине состоялось. Рада поддержала указ президента, в который были внесены некоторые правки - военное положение вводится в областях, граничащих с РФ - Винницкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Харсонской и Одесской области, срок сокращен до 30 дней.

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