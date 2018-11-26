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Підстав для економічної кризи в Україні немає, - Гройсман

Новини » Політика    26.11.2018 - 21:35
Підстав для економічної кризи в Україні немає, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Украъна)

За його словами, наразі є всі можливості забеспечити стабільність

Незважаючи на введення воєнного стану, підстав для економічної кризи в Україні немає. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимио Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, президент України Петро Порошенко чітко сказав, що жодних обмежень прав і свобод не буде.

"Я не бачу жодних підстав для економічної кризи. Ми маємо забезпечити стабільність. Все буде абсолютно нормально. Я хочу підкреслити, що ми маємо всі можливості забеспечити стабільність - і в економиці, і в магазинах, аеропортах, залізницях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голосування про введення воєнного стану в Україні відбулося. Рада підтримала указ президента, в який були внесені деякі правки - військовий стан вводиться в областях, які межують з РФ - Вінницькій, Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Харсонской і Одеської області, термін скорочений до 30 днів.

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