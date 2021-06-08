Основание лицеев общинами: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования и науки.

"Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования №4629-1", - говорится в сообщении.

Ко второму чтению к проекту закона подали 60 поправок.

"Согласовали предложения закрепить количество учеников в классах не менее 25 детей, три профиля обучения. Также согласовали решение, что начальная школа функционирует как отдельное юридическое лицо или структурное подразделение гимназии или лицея", - сообщил замглавы комитета Сергей Клебошин.