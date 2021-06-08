Основание лицеев общинами: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон

Общинам в Украине планируют разрешить быть учредителями лицеев. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №4629-1.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования и науки.
"Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования №4629-1", - говорится в сообщении.
Ко второму чтению к проекту закона подали 60 поправок.
"Согласовали предложения закрепить количество учеников в классах не менее 25 детей, три профиля обучения. Также согласовали решение, что начальная школа функционирует как отдельное юридическое лицо или структурное подразделение гимназии или лицея", - сообщил замглавы комитета Сергей Клебошин.
Напомним, в мае в парламенте создали рабочую группу для доработки этого документа.
Так, в апреле ВР поддержала за основу соответствующий законопроект №4629-1. В первом чтении предусматривалось, что территориальным общинам разрешат выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с образованием новых лицеев.
Как писало РБК-Украина, Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1.