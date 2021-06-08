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Заснування ліцеїв громадами: Раді рекомендують остаточно схвалити закон

Автор: Юлія Струк

Громадам в Україні планують дозволити бути засновниками ліцеїв. Верховній раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект №4629-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань освіти та науки.

"Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти №4629-1", - сказано у повідомленні.

До другого читання до проекту закону подали 60 поправок.

"Узгодили пропозиції закріпити кількість учнів у класах не менше 25 дітей, три профілі навчання. Також узгодили рішення, що початкова школа функціонує як окрема юридична особа або структурний підрозділ гімназії чи ліцею", - поінформував замглави комітету Сергій Клебошин.

Нагадаємо, у травні у парламенті утворили робочу групу для доопрацювання цього документу.

Так, у квітні ВР підтримала за основу відповідний законопроект №4629-1. У першому читанні передбачалося, що територіальним громадам дозволять виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв.

Як писало РБК-Україна, Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №5138-1.

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