Основа і перший крок. У Зеленського пояснили, яким має бути перемир'я з РФ

"Є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", - йдеться в заяві.

Водночас у пресслужбі президента зауважили, що початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.

"Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - додали в пресслужбі.