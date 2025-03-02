Основа і перший крок. У Зеленського пояснили, яким має бути перемир'я з РФ

Основою потенційного перемирʼя між Україною та Російською Федерацією обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського.
"Є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", - йдеться в заяві.
Водночас у пресслужбі президента зауважили, що початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.
"Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів ключовою темою якого стала Україна.
Британія після саміту заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.
Варто додати. що під час пресконференції, що відбулась після саміту, Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні.
Він повідомив, що угода дозволить Україні використовувати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще 5 000 ракет для ППО.
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