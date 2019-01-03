Осложнение погодных условий: в полиции рассказали, в каких регионах будут привлечены дополнительные патрули

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соответствующие меры будут приняты в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях

В связи с осложнением погодных условий, в восточных областях будет привлечено более 1,5 тысяч патрулей. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной службы Алексей Билошпицкий во время заседания Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в связи с ухудшением погодных условий, которые предусматриваются, патрульной полицией и Нацполицией в среднем круглосуточно будет привлекаться 1 тыс. 591 полицейский патруль, из которых 398 для патрулирования автомобильных дорог государственного значения.

"Также полицейские будут нести службу на 78 дорожных станциях патрульной полиции", - сообщил Билошпицкий.

По его словам, к преодолению последствий непогоды будет привлечено максимальное количество личного состава.

"И государственной службой автомобильных дорог будут приниматься меры в регионах. Это и перекрытия и ограничения движения, там где это будет необходимо. Кроме того, предупреждені водители для доведения информации во избежании таких ситуаций относительно движения на таких участках дорог, где будут проводиться дорожные работы по преодолению последствий непогоды", - добавил он.

По словам Билошпицкого, соответствующие меры будут предприняты в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как писало РБК-Украина, в Киеве завтра, 4 января 2018 года, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах.

По данным синоптиков, к Украине приближается снежный циклон, который приведет к осложнению погодных условий в южных и юго-восточных областях.

Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что из-за непогоды возможны нарушения электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта, а также усложнение работы коммунальных служб и строительной отрасли. Также непогода может повлиять на работу украинских портов в Азовском море.