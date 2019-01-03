Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю у Києві 4 січня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві очікується хмарна погода

У Києві завтра, 4 січня 2018 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві очікується хмарна погода, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі становитиме від -6 до -8 градусів морозу, вдень від -1 до -3 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, до України наближається сніговий циклон, який призведе до ускладнення погодних умов у південних та південно-східних областях.

Крім того, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомляли, що через негоду можливі порушення електропостачання населених пунктів, руху транспорту, а також ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі. Також негода може вплинути на роботу українських портів в Азовському морі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 3 січня 2019 року висота снігового покриву перевищує один метр.