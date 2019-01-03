Ускладнення погодних умов: у поліції розказали, у яких регіонах буде залучено додаткові патрулі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідні заходи будуть вжиті у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

Під час ускладнення погодних умов у східних областях буде залучено понад 1,5 тисяч патрулів. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної служби Олексій Білошпицький під час засідання Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у зв’язку із погіршенням погодних умов, які передбачаються, патрульною поліцією і Нацполіцією в середньому цілодобово буде залучатися 1 тис. 591 поліцейський патруль, з яких 398 для патрулювання автомобільних доріг державного значення.

"Також поліцейські будуть нести службу на 78 дорожніх станціях патрульної поліції", - повідомив Білошпицький.

За його словами, до подолання наслідків негоди буде залучена максимальна кількість особового складу.

"Також державною службою автомобільних доріг будуть вживатись заходи у регіонах. Це і перекриття і обмеження руху, там де це буде необхідно. Окрім того, попереджено водії для доведення інформації про уникнення таких ситуацій щодо руху по таких ділянках доріг, де будуть проводитись дорожні роботи щодо подолання наслідків негоди", - додав він

За словами Білошпицького, відповідні заходи будуть вживатись у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як писало РБК-Україна, у Києві завтра, 4 січня 2018 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.

За даними синоптиків, до України наближається сніговий циклон, який призведе до ускладнення погодних умов у південних та південно-східних областях.

Крім того, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомляли, що через негоду можливі порушення електропостачання населених пунктів, руху транспорту, а також ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі. Також негода може вплинути на роботу українських портів в Азовському морі.