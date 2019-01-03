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Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Киеве 4 января

Новости » Общество    03.01.2019 - 15:12
Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Киеве 4 января
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Киеве ожидается облачная погода

В Киеве завтра, 4 января 2018 года, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве ожидается облачная погода, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью составит от -6 до -8 градусов мороза, днем от -1 до -3 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, к Украине приближается снежный циклон, который приведет к осложнению погодных условий в южных и юго-восточных областях.

Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что из-за непогоды возможны нарушения электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта, а также усложнение работы коммунальных служб и строительной отрасли. Также непогода может повлиять на работу украинских портов в Азовском море.

Как сообщало РБК-Украина, в Карпатах по состоянию на утро 3 января 2019 года высота снежного покрова превышает один метр.

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Новости Украины ГидрометцентрКиевснег
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