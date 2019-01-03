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Синоптики розповіли, в яких регіонах України очікуються снігопади

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 13:40
Синоптики розповіли, в яких регіонах України очікуються снігопади
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення погодних умов очікується в Україні вже 4 січня

До України наближається сніговий циклон. Про це заявив голова Українського гідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ускладнення погодних умов очікується у південних та південно-східних областях.

"Аналіз поточної ситуації показує, що протягом сьогоднішнього дня на акваторії Середнеземного моря, десь в районі Греції утворюється циклонічний вихор, який протягом найближчих двох днів буде переміщуватись в північно-східному напрямку і вийде на територію України", - повідомив Кульбіда.

Голова Укргідрометцентру наголосив, що ускладнення погодних умов очікується в Україні вже 4 січня.

"4 січня о 15:00 ми чекаємо цей циклонічний вихор у районі Азовського моря і під його впливом перебуватиме південно-східна частина України. 5 січня на 8 годину ранку циклон вже залишить межі України і переміститься на територію РФ. Таким чином, вже 5 січня вдень ті явища, які будуть спостерігатись вони послабшають і припиняться", - додав він.

Кульбіда зазначив що загальна кількість опадів на південному сході України становитиме від 15 до 20 см снігу.

"При тій температурі яка буде, від -1 до -3 градусів морозу, це буде приблизно однакова кількість висоти снігу у см. Найбільша кількість опадів очікується на території Луганської та Донецької областей. Це утворення снігового покриву. Висота снігового покриву додаткового до того, що вже є висотою до 10 сантиметрів, становитиме  від 15 до 20 см. Причому, 20 см це буде Луганська, Донецька та Запорізька області. Дещо менше буде Херсонська область, а також у сусідніх районах: Дніпропетровській та Харківській областях", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 3-5 січня 2018 року очікується погіршення погодних умов. У Києві сьогодні, 3 січня 2019 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -3 Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та похолодання в Україні
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