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В Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших и 14 раненых

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Осло, Суббота 25 июня 2022 05:09
В Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших и 14 раненых Фото: в Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших и 14 раненых (nrk.no)
Автор: Артур Родивилов

Жертвами стрельбы в ночном клубе столицы Норвегии Осло стали два человека, еще 14 получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Инцидент произошел в London pub, популярном гей-баре в центре города.

Журналист Олав Реннеберг стал свидетелем происшествия. По его словам, "пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять".

В Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших и 14 раненых

Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены. Еще шесть получили легкие ранения и получают помощь в отделении неотложной помощи.

Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия, мотив его пока неясен. Полиция предполагает, что за инцидентом может стоять несколько человек.

Напомним, в апреле в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рапидс, штат Огайо, США, два человека погибли и десять получили ранения. Стрельба произошла в ночном клубе Taboo. По сведениям очевидцев, стрелок был только один.

Кроме того, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Как писало РБК-Украина, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

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