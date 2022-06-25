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В Осло сталася стрілянина в нічному клубі: двоє загиблих і 14 поранених

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Осло, Субота 25 червня 2022 05:09
В Осло сталася стрілянина в нічному клубі: двоє загиблих і 14 поранених Фото: в Осло сталася стрілянина в нічному клубі: двоє загиблих і 14 поранених (nrk.no)
Автор: Артур Родивилов

Жертвами стрілянини в нічному клубі столиці Норвегії Осло стали дві людини, ще 14 отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NRK.

Інцидент стався в London pub, популярному гей-барі в центрі міста.

Журналіст Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, "прийшов чоловік з сумкою, взяв пістолет і почав стріляти".

В Осло сталася стрілянина в нічному клубі: двоє загиблих і 14 поранених

Вісім людей у лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шість отримали легкі поранення і отримують допомогу у відділенні невідкладної допомоги.

Підозрюваний був затриманий незабаром біля місця події, мотив його поки неясний. Поліція припускає, що за інцидентом може стояти кілька людей.

Нагадаємо, в квітні в результаті стрілянини в нічному клубі міста Сідар-Рапідс, штат Огайо, США, двоє людей загинули і десять отримали поранення. Стрілянина сталася в нічному клубі Taboo. За відомостями очевидців, стрілець був тільки один.

Крім того, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Як писало РБК-Україна, в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

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