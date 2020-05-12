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Украинские церкви просят ослабить карантин для прихожан

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 14:44
Украинские церкви просят ослабить карантин для прихожан
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Церкви хотят запускать прихожан из расчета 1 человек на 5 квадратных метров

Церкви и религиозные организации просят ослабить карантин в Украине и направили соответствующее письмо в Кабинет министров. Об этом говорится на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

В частности, церкви хотят иметь право устанавливать адаптивные ограничения. Предлагается разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более 1 человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты (с соблюдением социальной дистанции и обработкой антисептиками поверхностей и рук прихожан). При этом средств защиты не будет у священнослужителей, проповедников и хористов.

Также предлагается не запрещать богослужения и обряды вне церквей на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных мер, отменить самоизоляцию для священнослужителей старше 60 лет, обеспечить доступ священников к учреждениям социальной защиты и предоставляющим паллиативную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области, одна из которых произошла после посещения церкви.

Кроме того, во Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) заявили о нескольких случаях заболевания, а Киево-Печерская Лавра вообще стала эпицентром вспышки COVID-19 в столице.

Теги Новости Украины церковькарантинрелигия
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