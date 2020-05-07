Ослабление карантина в Киеве: в столице начали работать 10 рынков

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в рамках ослабления карантина начали работать десять рынков. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, всего в городе должны открыться 37 рынков.

"В столице должны открыться 37 рынков. Они откроются постепенно. На сегодня начали работать 10 рынков. Демеевский, Маяк, Печерский, Владимирский, рынок на Лесной, а также Феофановский, рынки Одесский, Иллис, Выгуровский и Бессарабский рынок", - заявил Кличко.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине в условиях карантина продолжают работу 496 продовольственных рынков, свидетельствуют данные Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

При этом отмечалось, что 83 рынка прекратили свою деятельность из-за нарушений противоэпидемических требований, из них 32 - в Киеве.

Как писало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.