Ослабление карантина в Италии: в Пьемонте откроют школы и детсады

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Школы и детсады откроют на месяц в пилотном формате

Итальянский регион Пьемонт в рамках ослабления карантина решил с 12 мая открыть в пилотном формате школы и детские сады, но с ограничениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Rebubblica.

Так, школы и детсады в итальянском Пьемонте будут открыты с 12 мая до 12 июня, но за услуги придется платить 10 евро на день, а также 5 евро за питание. Сначала заведения откроются в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.

Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.

В других итальянских регионах школы остаются закрытыми до сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что автономная провинция Южный Тироль на севере Италии решила ослабить карантинные ограничения ранее, чем было запланировано правительством. В частности, с 11 мая в провинции смогут снова открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи. Гостиницам планируют позволить открыться с 25 мая.

Также РБК-Украина писало, что с 4 мая в Италии начали постепенно ослаблять карантинные ограничения. Власти страны разрешили возобновить работу производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Жителям страны разрешили ходить к родственникам.