Карантин в Италии: работу промышленности возобновят в мае, школы откроют в сентябре

Фото: Джузеппе Конте (flickr.com comune_milano)

Глава итальянского правительства рассказал о планах выхода из карантина

Карантин в Италии будут снимать постепенно - с 4 мая возобновят промышленную деятельность, а школы откроют не раньше сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SWI.

По словам премьер-министра Джузеппе Конте, учебный процесс в школах не будут возобновлять до сентября, чтобы не рисковать "здоровьем детей".

"На карту поставлено здоровье детей. Все сценарии экспертного комитета предусматривают высокий риск заражения в случае открытия школ до сентября", - объяснил Конте.

С другой стороны, премьер подтвердил, что правительство готовит план по смягчению карантина, в частности, по возобновлению промышленной деятельности с 4 мая.

"Мы работаем ... чтобы с 4 мая вновь открыть значительную часть компаний, от производственного сектора до строительства", - сказал Конте, добавив, что окончательный план выхода из карантина будет представлен на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в рамках смягчения карантина правительство Италии рассматривает возможность возобновления работы ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Также РБК-Украина сообщало, что число новых случаев коронавируса в Италии уменьшается пятый день подряд. За последние сутки было выявлено 2357 заражений. Общее число случаев COVID-19 в Италии - 195 351. От инфекции излечились больше 63 тыс. итальянцев.

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