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Южный Тироль ослабит карантин раньше запланированного

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 19:06
Южный Тироль ослабит карантин раньше запланированного
Иллюстративное фото (flickr)

С 11 мая смогут открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи

Власти Южного Тироля, автономной провинции на севере Италии, ослабит некоторые карантинные меры раньше, чем это предусмотрено планом центрального правительства. Об этом сообщает DPA.

Сообщается, что правительство автономной провинции разрешит работу предприятий розничной торговли сразу после вступления в силу плана о смягчении карантина. Предварительно это случиться в пятницу вечером.

Так, с 11 мая смогут открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи.

"После того, как Рим не прислушался к недельным уговорам о том, чтобы дать регионам пространство для маневра, мы решили найти собственный законный способ выходить из коронавирусного кризиса", - заявил губернатор Южного Тироля Арно Компатшер.

Также жителям провинции разрешили свободно путешествовать в пределах Южного Тироля и в соседнюю Трентино, не заполняя декларации о самоизоляции, которые действуют для путешествий между остальными регионами.

В то же время в дальнейшем необходимо будет соблюдать строгие меры дистанции.

Отелям и канатным дорогам планируют разрешить открыться с 25 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 мая карантин в Италии начнут постепенно ослаблять. Так, была восстановлена работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев, было разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников.

Кроме того, 6 мая в Италии зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки. За сутки подтвердили более 8 тысяч случаев выздоровления от коронавируса. Общее число выздоровевших превысило 93 тысячи.

Теги Новости Украины карантинИталияКоронавирус
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