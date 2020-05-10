Послаблення карантину в Італії: у П'ємонті відкриють школи та дитсадки

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Школи та дитсадки відкриють на місяць у пілотному форматі

Італійський регіон П'ємонт в рамках послаблення карантину вирішив з 12 травня відкрити у пілотному форматі школи та дитячі садочки, але з обмеженнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Rebubblica.

Так, школи та дитсадки в італійському П'ємонті будуть відкритими з 12 травня до 12 червня, але за послуги доведеться платити 10 євро на день, а також 5 євро за харчування. Спочатку заклади відкриються у муніципалітетах Боргосезія, Варалло та Квадроне провінції Верчеллі.

Зазначається, що у групах дитячих садочків одночасно матимуть змогу знаходитися не більше 4 дітей, а у класах початкової школи не більше 5, з розрахунку 4-5 квадратних метрів на кожну дитину. Діти перебуватимуть у закладах з 8 до 18 години, однак формат навчання буде схожим до групи продовженого дня.

В інших італійських регіонах школи залишаються закритими до вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автономна провінція Південний Тіроль на півночі Італії вирішила послабити карантинні обмеження раніше, ніж було заплановано урядом. Зокрема, з 11 травня у провінції зможуть знову відкритися бари, ресторани, перукарні та музеї. Готелям планують дозволити відкритися з 25 травня.

Також РБК-Україна писало, що з 4 травня в Італії почали поступово послаблювати карантинні обмеження. Влада країни дозволила відновити роботу виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Жителям країни дозволили ходити до родичів.