UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оскар поза політикою? Подоляк різко відреагував на маніфест Навального під час церемонії

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Американська кіноакадемія відмовилась показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського під час церемонії Оскару. Тим часом кінострічка про опозиціонера Олексія Навального отримала статуетку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика переповнена? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм і справедливість?", - пише Подоляк.

Відзначимо, що стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального отримала Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав лицемірством заборону виступу українського президента Володимира Зеленського на гала-церемонії "Оскар".

Також агентство писало хто отримав статуетки найпрестижнішої кінопремії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОскар