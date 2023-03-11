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Глава МЗС про відмову "Оскара" від звернення Зеленського: приклад лицемірства

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Україна, Субота 11 березня 2023 15:34
Глава МЗС про відмову "Оскара" від звернення Зеленського: приклад лицемірства Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заборону виступу українського президента Володимира Зеленського на гала-церемонії "Оскар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Міністр закордонних справ України різко розкритикував те, що Зеленському не дозволили виступити на гала-церемонії "Оскар".

"Я думаю, що якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, вчора "Оскар" відмовився показувати звернення Зеленського під час церемонії вручення премії.

Зазначимо, що кіноакадемія відмовилася транслювати відеозвернення Зеленського і минулого року.

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