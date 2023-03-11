Глава МЗС про відмову "Оскара" від звернення Зеленського: приклад лицемірства

Сьогодні, 11 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заборону виступу українського президента Володимира Зеленського на гала-церемонії "Оскар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

Міністр закордонних справ України різко розкритикував те, що Зеленському не дозволили виступити на гала-церемонії "Оскар".

"Я думаю, що якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете" , - заявив Кулеба.

Нагадаємо, вчора "Оскар" відмовився показувати звернення Зеленського під час церемонії вручення премії.

Зазначимо, що кіноакадемія відмовилася транслювати відеозвернення Зеленського і минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.