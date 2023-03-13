Оскар вне политики? Подоляк резко отреагировал на манифест Навального во время церемонии

Американская киноакадемия отказалась показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии Оскара. Тем временем кинолента об оппозиционере Алексее Навальном получила статуэтку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика переполнена? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?", - пишет Подоляк.
Отметим, что лента Дэниела Роэра о российском "оппозиционере" Алексее Навальном получила Оскар за "Лучший полнометражный документальный фильм".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал лицемерием запрет выступления украинского президента Владимира Зеленского на гала-церемонии "Оскар".
Также агентство писало, кто получил статуэтки самой престижной кинопремии.
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