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Оскар поза політикою? Подоляк різко відреагував на маніфест Навального під час церемонії

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Понеділок 13 березня 2023 13:27
Оскар поза політикою? Подоляк різко відреагував на маніфест Навального під час церемонії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Американська кіноакадемія відмовилась показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського під час церемонії Оскару. Тим часом кінострічка про опозиціонера Олексія Навального отримала статуетку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика переповнена? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм і справедливість?", - пише Подоляк.

Відзначимо, що стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального отримала Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав лицемірством заборону виступу українського президента Володимира Зеленського на гала-церемонії "Оскар".

Також агентство писало хто отримав статуетки найпрестижнішої кінопремії.

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