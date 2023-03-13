Оскар поза політикою? Подоляк різко відреагував на маніфест Навального під час церемонії
Американська кіноакадемія відмовилась показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського під час церемонії Оскару. Тим часом кінострічка про опозиціонера Олексія Навального отримала статуетку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика переповнена? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм і справедливість?", - пише Подоляк.
Відзначимо, що стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального отримала Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав лицемірством заборону виступу українського президента Володимира Зеленського на гала-церемонії "Оскар".
Також агентство писало хто отримав статуетки найпрестижнішої кінопремії.
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