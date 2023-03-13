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Оскар вне политики? Подоляк резко отреагировал на манифест Навального во время церемонии

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Понедельник 13 марта 2023 13:27
Оскар вне политики? Подоляк резко отреагировал на манифест Навального во время церемонии Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Американская киноакадемия отказалась показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии Оскара. Тем временем кинолента об оппозиционере Алексее Навальном получила статуэтку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика переполнена? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?", - пишет Подоляк.

Отметим, что лента Дэниела Роэра о российском "оппозиционере" Алексее Навальном получила Оскар за "Лучший полнометражный документальный фильм".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал лицемерием запрет выступления украинского президента Владимира Зеленского на гала-церемонии "Оскар".

Также агентство писало, кто получил статуэтки самой престижной кинопремии.

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