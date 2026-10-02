ua en ru
Пт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Полювання на "Герань-5": український P1-SUN JetKiller вдруге перехопив реактивний дрон

20:11 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Полювання на "Герань-5": український P1-SUN JetKiller вдруге перехопив реактивний дрон Перехоплювач P1-SUN JetKiller знищив "Герань-5" (фото: GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Бійці Lasar’s Group Національної гвардії України вдруге за останні дні знищили російський реактивний ударний дрон "Герань-5". Для перехоплення використали український P1-SUN JetKiller від SkyFall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднене відео.

Екіпаж безпілотних систем Lasar's Group перехопив російський реактивний ударний дрон "Герань-5" за допомогою P1-SUN JetKiller виробництва української компанії SkyFall.

На відео з бортової камери видно, як JetKiller зближується з ціллю на зустрічно-перехресному курсі. "Герань-5" перетинає поле зору перехоплювача, після чого пілот підтверджує її ураження.

Варто зазначити, що це вже друге знищення "Герані-5" бійцями Lasar’s Group за останні дні.

Як працює JetKiller

Оператори керували перехоплювачем дистанційно за допомогою системи віддаленого керування SkyFall. Це дає змогу виконувати завдання без перебування екіпажу поблизу району застосування дрона.

У компанії зазначають, що завдяки такій системі оператори можуть керувати P1-SUN із безпечної локації.

Що відомо про SkyFall

SkyFall - українська технологічно-оборонна компанія, що об'єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію.

До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системи зв’язку та критично важливі компоненти.

Ці системи масово застосовуються Силами оборони України та довели свою ефективність у складних умовах за активної протидії противника. Рішення SkyFall уже допомогли українським захисникам знищити живу силу та ворожу техніку противника на десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, у липні 2026 року SkyFall презентувала перехоплювач P1-SUN Jetkiller для збиття "Шахедів" з реактивними двигунами. Нову розробку представили на міжнародному авіасалоні у Фарнборо у Великій Британії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Дрони
Новини
WSJ дізналося, куди "прилетіла" балістика FP-7 під час першого бойового застосування
WSJ дізналося, куди "прилетіла" балістика FP-7 під час першого бойового застосування
Аналітика
Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри