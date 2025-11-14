Осінній стиль від Маші Єфросиніної: 4 варіанти модних "шкірянок"

Шкіряна куртка з високим горлом

Цей образ - чудова демонстрація поєднання останніх модних тенденцій, комфорту та стилю кежуал-шик.

Колір: куртка виконана в глибокому, насиченому бордовому відтінку, що має дорогий вигляд і є прекрасною альтернативою класичному чорному.

Крій: має актуальний оверсайз крій, що надає образу розслабленості та об'єму.

Деталі: найбільш помітна деталь - високе горло-стійка на блискавці. Це не тільки стильно, а й практично в холодну погоду - таку куртку можна носити без шарфа.

Також куртка має незвичну асиметричну застібку на кнопках та декоративні елементи на рукавах і поясі, які дають змогу регулювати форму.

Маша Єфросиніна показала стильну куртку на осінь (скриншот)

Куртка-бомбер із хутряним коміром

На цьому фото Маша вибрала куртку, що об'єднує елементи класичного бомбера і дублянки-авіатора (або "пілота"), створюючи затишний і стильний образ.

Колір і матеріал: куртка виконана з гладкої темно-коричневої шкіри або еко-шкіри, яка має дуже якісний і насичений вигляд.

Крій: це класичний бомбер у стилі оверсайз з об'ємними рукавами та фіксацією на резинці (манжетах) по низу та на зап'ястях. Такий крій зараз надзвичайно популярний.

Деталі: ключова особливість - широкий відкладний комір із м'якого бежевого хутра. Цей елемент відсилає до стилю "авіатор" і додає тепла та фактурності.

Маша Єфросиніна показала стильну куртку на осінь (скриншот)

Подовжена шкіряна куртка

Цей образ демонструє ідеальну комбінацію класичної мотоциклетної естетики з елементами жіночної приналежності та сучасного кежуалу.

Колір: куртка виконана в класичному чорному кольорі, який Маша влучно назвала "вічним".

Силует і довжина: ця модель має подовжений крій, що досягає середини стегна, і чітко приталений силует.

Акцент на талії: куртка має вшиту резинку на рівні талії, яка підкреслює фігуру і створює елегантний жіночний силует.

Застібка: використана контрастна срібляста блискавка по всій довжині.

Комір: низький комір-стійка з кнопкою і мінімалістичний дизайн спереду відсилають до байкерського стилю.

Фурнітура: наявність горизонтальних блискавок-кишень на грудях додає графічності та динаміки.

Маша Єфросиніна задає тренди (скриншот)

Короткий бомбер із накладними кишенями

Ця куртка є чудовим прикладом того, як носити короткий об'ємний верх для того, щоб підкреслити талію і створити динамічний силует.

Колір: насичений винний (бордовий / марсала).

Крій: це сучасна інтерпретація бомбера, але значно коротша, яка закінчується приблизно на рівні пояса. Оверсайз-об'єм зберігається в рукавах і корпусі, що зараз є ключовим трендом.

Комір: невеликий комір-стійка без блискавки.

Кишені: виразні накладні кишені великого розміру на грудях і внизу підкреслюють мілітарі-естетику і додають структури.

Застібка: використовуються великі металеві кнопки або ґудзики, що створюють контраст із гладкою шкірою.

Силует: завдяки укороченій довжині, куртка візуально подовжує ноги й підкреслює вузьку талію, навіть якщо штани мають вільний крій.

Маша Єфросиніна показала трендові куртки (скриншот)