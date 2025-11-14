Осінній стиль від Маші Єфросиніної: 4 варіанти модних "шкірянок"

Маша Єфросиніна показала, як виглядати стильно і сучасно цієї осені. Телеведуча продемонструвала чотири модні варіанти шкіряних курток - від класики до трендового бомбера, які ідеально підійдуть для прохолодного сезону.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Цей образ - чудова демонстрація поєднання останніх модних тенденцій, комфорту та стилю кежуал-шик.
Колір: куртка виконана в глибокому, насиченому бордовому відтінку, що має дорогий вигляд і є прекрасною альтернативою класичному чорному.
Крій: має актуальний оверсайз крій, що надає образу розслабленості та об'єму.
Деталі: найбільш помітна деталь - високе горло-стійка на блискавці. Це не тільки стильно, а й практично в холодну погоду - таку куртку можна носити без шарфа.
Також куртка має незвичну асиметричну застібку на кнопках та декоративні елементи на рукавах і поясі, які дають змогу регулювати форму.
На цьому фото Маша вибрала куртку, що об'єднує елементи класичного бомбера і дублянки-авіатора (або "пілота"), створюючи затишний і стильний образ.
Колір і матеріал: куртка виконана з гладкої темно-коричневої шкіри або еко-шкіри, яка має дуже якісний і насичений вигляд.
Крій: це класичний бомбер у стилі оверсайз з об'ємними рукавами та фіксацією на резинці (манжетах) по низу та на зап'ястях. Такий крій зараз надзвичайно популярний.
Деталі: ключова особливість - широкий відкладний комір із м'якого бежевого хутра. Цей елемент відсилає до стилю "авіатор" і додає тепла та фактурності.
Цей образ демонструє ідеальну комбінацію класичної мотоциклетної естетики з елементами жіночної приналежності та сучасного кежуалу.
Колір: куртка виконана в класичному чорному кольорі, який Маша влучно назвала "вічним".
Силует і довжина: ця модель має подовжений крій, що досягає середини стегна, і чітко приталений силует.
Акцент на талії: куртка має вшиту резинку на рівні талії, яка підкреслює фігуру і створює елегантний жіночний силует.
Застібка: використана контрастна срібляста блискавка по всій довжині.
Комір: низький комір-стійка з кнопкою і мінімалістичний дизайн спереду відсилають до байкерського стилю.
Фурнітура: наявність горизонтальних блискавок-кишень на грудях додає графічності та динаміки.
Ця куртка є чудовим прикладом того, як носити короткий об'ємний верх для того, щоб підкреслити талію і створити динамічний силует.
Колір: насичений винний (бордовий / марсала).
Крій: це сучасна інтерпретація бомбера, але значно коротша, яка закінчується приблизно на рівні пояса. Оверсайз-об'єм зберігається в рукавах і корпусі, що зараз є ключовим трендом.
Комір: невеликий комір-стійка без блискавки.
Кишені: виразні накладні кишені великого розміру на грудях і внизу підкреслюють мілітарі-естетику і додають структури.
Застібка: використовуються великі металеві кнопки або ґудзики, що створюють контраст із гладкою шкірою.
Силует: завдяки укороченій довжині, куртка візуально подовжує ноги й підкреслює вузьку талію, навіть якщо штани мають вільний крій.
