Осенний стиль от Маши Ефросининой: 4 варианта модных "кожанок"

Маша Ефросинина показала, как выглядеть стильно и современно этой осенью. Телеведущая продемонстрировала четыре модных варианта кожаных курток - от классики до трендового бомбера, которые идеально подойдут для прохладного сезона.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Этот образ - отличная демонстрация сочетания последних модных тенденций, комфорта и стиля кежуал-шик.
Цвет: куртка выполнена в глубоком, насыщенном бордовом оттенке, который выглядит дорого и является прекрасной альтернативой классическому черному.
Крой: имеет актуальный оверсайз крой, придающий образу расслабленности и объема.
Детали: наиболее заметная деталь - высокое горло-стойка на молнии. Это не только стильно, но и практично в холодную погоду - такую куртку можно носить без шарфа.
Также куртка имеет необычную асимметричную застежку на кнопках и декоративные элементы на рукавах и поясе, которые позволяют регулировать форму.
На этом фото Маша выбрала куртку, объединяющую элементы классического бомбера и дубленки-авиатора (или "пилота"), создавая уютный и стильный образ.
Цвет и материал: куртка выполнена из гладкой темно-коричневой кожи или эко-кожи, которая выглядит очень качественно и насыщенно.
Крой: это классический бомбер в стиле оверсайз с объемными рукавами и фиксацией на резинке (манжетах) по низу и на запястьях. Такой крой сейчас чрезвычайно популярен.
Детали: ключевая особенность - широкий отложной воротник из мягкого бежевого меха. Этот элемент отсылает к стилю "авиатор" и добавляет тепла и фактурности.
Этот образ демонстрирует идеальную комбинацию классической мотоциклетной эстетики с элементами женственной принадлежности и современного кэжуала.
Цвет: куртка выполнена в классическом черном цвете, который Маша метко назвала "вечным".
Силуэт и длина: эта модель имеет удлиненный крой, достигающий середины бедра, и четко приталенный силуэт.
Акцент на талии: куртка имеет вшитую резинку на уровне талии, которая подчеркивает фигуру и создает элегантный женственный силуэт.
Застежка: использованная контрастная серебристая молния по всей длине.
Воротник: низкий воротник-стойка с кнопкой и минималистичный дизайн спереди отсылают к байкерскому стилю.
Фурнитура: наличие горизонтальных молний-карманов на груди добавляет графичности и динамики.
Эта куртка является прекрасным примером того, как носить короткий объемный верх для того, чтобы подчеркнуть талию и создать динамический силуэт.
Цвет: насыщенный винный (бордовый / марсала).
Крой: это современная интерпретация бомбера, но значительно более короткая, которая заканчивается примерно на уровне пояса. Оверсайз-объем сохраняется в рукавах и корпусе, что сейчас является ключевым трендом.
Воротник: небольшой воротник-стойка без молнии.
Карманы: выразительные накладные карманы большого размера на груди и внизу подчеркивают милитари-эстетику и добавляют структуры.
Застежка: используются большие металлические кнопки или пуговицы, создающие контраст с гладкой кожей.
Силуэт: благодаря укороченной длине, куртка зрительно удлиняет ноги и подчеркивает узкую талию, даже если брюки имеют свободный крой.
