Осенние каникулы в Украине. Названы даты, когда будут отдыхать школьники

Учебный год в Украине длится второй месяц и школьники уже ждут, когда смогут уйти на каникулы.

Министерство образования и науки Украины определило четкие даты начала и конца учебного года – он продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В пределах этих дат школы могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года.

Этой осенью МОН рекомендует отпустить детей на осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября. Однако администрация каждой конкретной школы может самостоятельно решать, когда будут отдыхать дети и перенести даты. Руководство учебного заведения определяет даты и продолжительность каникул с учетом эпидемиологической и ситуации с безопасностью, а также наличия отопления в классах.

Уже известны ориентировочные даты других каникул. Так, зимние рекомендуют ввести в период с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, весенние – с 24 по 30 марта 2025 года, а летние – с 30 июня по 31 августа 2025 года.

Также в МОН подчеркивают, что каникулы в течение учебного года должны занять не менее 30 календарных дней. Их периодичность и продолжительность каждое учебное заведение может определять самостоятельно.