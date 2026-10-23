Осінні канікули у школах Києва: скільки будуть відпочивати учні та чим можуть займатись

Незабаром у школах столиці стартують осінні канікули. Щоб не нудьгувати вдома цілими днями, юні кияни можуть долучитись до різних цікавих заходів, а вчителі - підвищити кваліфікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Мешканцям столиці нагадали, що осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва починаються вже з наступного тижня.
В цілому вони триватимуть:
Тобто повернутись за парти столичним школярам потрібно буде у понеділок, 2 листопада.
У КМДА розповіли, що у цей період (впродовж осінніх канікули) столичні заклади позашкільної освіти й освітні установи підготували для дітей:
"В умовах повномасштабної війни канікули - це не лише перерва в навчанні, а й можливість для дітей відпочити, відновити сили, провести більше часу з рідними", - констатував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Водночас важливо, за його словами, "щоб школярі мали доступ до цікавих і корисних активностей".
Саме тому заклади освіти підготували різноманітне дозвілля на цей період.
Тим часом для педагогів канікули стануть можливістю:
"Наше завдання - створювати можливості, враховуючи безпекові умови та ментальне здоров'я дітей", - зауважив Мондриївський.
Згідно з інформацією КМДА, в цілому заклади освіти самостійно визначають організацію освітнього процесу під час канікул - зважаючи на безпекову ситуацію та потреби учнів.
Виходячи з цього, батькам рекомендують:
Українцям нагадали також, що під час канікул важливо:
"За потреби батьки можуть звернутися по допомогу до практичного психолога закладу освіти", - зауважили у КМДА.
Повідомляється, що для змістовного проведення часу під час канікул для школярів у столиці підготували різноманітні заходи.
Так, Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проводить Тиждень української писемності та мови (до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня).
У програмі - мовні й літературні ініціативи, онлайн-проєкти та творчі конкурси для учнів.
Київський Палац дітей та юнацтва пропонує школярам заходи мистецького, науково-технічного, спортивного й туристсько-краєзнавчого спрямування.
Актуальні анонси (план заходів) можна знайти онлайн - за відповідним посиланням.
Тим часом київська Мала академія наук учнівської молоді підготувала пізнавальні заходи, присвячені науці, технологіям, культурі та суспільному життю.
Вони допоможуть учням розширити кругозір, розвинути дослідницькі навички й поглибити знання поза шкільною програмою.
Різні заходи для дітей під час осінніх канікул підготував також Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання.
Інформацію про них можна знайти на сторінці центру у Facebook.
Окрему увагу в період канікул приділять професійному розвитку педагогів.
Очні та очно-дистанційні фахові курси й тренінги проводитиме Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка:
У КМДА уточнили, що програма охоплює:
Передбачені, зокрема, заходи в межах програми психоемоційного відновлення "Будьмо здорові".
Наголошується, що після завершення навчання учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка.
Переглянути розклад заходів і зареєструватись педагоги можуть віддалено - за посиланням.
Насамкінець у КМДА розповіли, що дізнатися про анонси заходів, запланованих містом і закладами освіти, можна в ефірі Першого онлайн-радіо "Школа" (П.О.Р.Ш.).
Уточнюється, що слухати радіо можна як онлайн, так і через застосунок для смартфонів (на iOS та Android).
"Безпека дітей і працівників освіти залишається безумовним пріоритетом. Формат окремих заходів може змінюватися залежно від безпекової ситуації", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть працювати школи під час відключень світла й води.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути розклад поточного навчального року в цілому.
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