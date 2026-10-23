Осенние каникулы в школах Киева: сколько будут отдыхать ученики и чем могут заниматься

Скоро в школах столицы стартуют осенние каникулы. Чтобы не скучать дома целыми днями, юные киевляне могут присоединиться к различным интересным мероприятиям, а учителя - повысить квалификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Жителям столицы напомнили, что осенние каникулы в заведениях общего среднего образования Киева начинаются со следующей недели.
В целом они будут продолжаться:
То есть вернуться за парты столичным школьникам предстоит в понедельник, 2 ноября.
В КГГА рассказали, что в этот период (в течение осенних каникул) столичные заведения внешкольного образования и образовательные учреждения подготовили для детей:
"В условиях полномасштабной войны каникулы - это не только перерыв в учебе, но и возможность для детей отдохнуть, восстановить силы, провести больше времени с родными", - констатировал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
В то же время важно, по его словам, "чтобы у школьников был доступ к интересным и полезным активностям".
Именно поэтому учебные заведения подготовили разнообразный досуг на этот период.
Тем временем для педагогов каникулы станут возможностью:
"Наша задача - создавать возможности, учитывая условия безопасности и ментальное здоровье детей", - отметил Мондриевский.
Согласно информации КГГА, в целом учебные заведения самостоятельно определяют организацию образовательного процесса во время каникул - учитывая ситуацию с безопасностью и потребности учеников.
Исходя из этого, родителям рекомендуют:
Украинцам напомнили также, что во время каникул важно:
"При необходимости родители могут обратиться за помощью к практическому психологу учебного заведения", - отметили в КГГА.
Сообщается, что для содержательного времяпрепровождения во время каникул для школьников в столице подготовили различные мероприятия.
Так, Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко проводит Неделю украинской письменности и языка (ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября).
В программе - языковые и литературные инициативы, онлайн-проекты и творческие конкурсы для учеников.
Киевский Дворец детей и юношества предлагает школьникам мероприятия художественного, научно-технического, спортивного и туристско-краеведческого направления.
Актуальные анонсы (план мероприятий) можно найти онлайн - по соответствующей ссылке.
Тем временем киевская Малая академия наук учащейся молодежи подготовила познавательные мероприятия, посвященные науке, технологиям, культуре и общественной жизни.
Они помогут ученикам расширить кругозор, развить исследовательские навыки и углубить знания вне школьной программы.
Различные мероприятия для детей во время осенних каникул подготовил также Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания.
Информацию о них можно найти на странице центра Facebook.
Отдельное внимание в период каникул уделят профессиональному развитию педагогов.
Очные и очно-дистанционные курсы и тренинги будет проводить Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко:
В КГГА уточнили, что программа охватывает:
Предусмотрены, в частности, мероприятия в рамках программы психоэмоционального обновления "Будем здоровы".
Подчеркивается, что после завершения обучения участники получат сертификаты о повышении квалификации установленного образца.
Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться педагоги могут удаленно - по ссылке.
В завершение в КГГА рассказали, что узнать об анонсах мероприятий, запланированных городом и учреждениями образования, можно в эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).
Уточняется, что слушать радио можно как онлайн, так и через приложение для смартфонов (на iOS и Android).
"Безопасность детей и работников образования остается безусловным приоритетом. Формат отдельных мероприятий может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью", - подытожили в КГГА.
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