Осінні канікули 2025: коли школярі підуть на відпочинок і від чого це залежить

Черговий навчальний рік в Україні в умовах війни розпочався відносно нещодавно. Проте дехто вже зараз може задумуватись над плануванням відпочинку школярів у період осінніх канікул.
Докладніше про те, якою може бути тривалість поточного навчального року, від чого це залежить, а також якими є орієнтовні дати осінніх канікул для учнів шкіл, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з постановою Кабінету міністрів №1003 від 20 серпня 2025 "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні", в цілому у закладах загальної середньої освіти було встановлено таку тривалість 2025/2026 навчального року:
При цьому у прес-службі Міністерства освіти й науки України наголосили, що 30 червня - це гранична дата завершення навчального року.
Фактичні ж рішення про строки завершення навчання та канікули належать до компетенції закладів освіти.
"Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проектні дні чи навчальні екскурсії", - повідомили в МОН.
Уточнюється, що такі формати мають допомагати подолати освітні втрати. Проте їхнє впровадження є правом, а не обов'язком закладу освіти.
Отже, червень - не є обов'язковим навчальним місяцем у школах України.
Згідно з інформацією міністерства, педагогічна рада кожної школи може самостійно визначати структуру навчального року, зокрема й фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул.
У МОН пояснили, що педагогічна рада закладу освіти схвалює відповідне рішення, враховуючи:
"Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти", - повідомили українцям.
На цьому наголошується також і в листі МОН України керівникам обласних і Київської міської військових адміністрацій "Про організацію 2025/2026 навчального року в закладах загальної середньої освіти".
"Відповідно до вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, педагогічна рада закладу освіти розглядає та затверджує структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою", - йдеться у документі.
Уточнюється, що всі рішення мають ухвалюватись:
Виходячи з вищесказаного, графік осінніх канікул (як і будь-яких інших) остаточно затверджує педагогічна рада кожної окремої школи.
Реальні дати відпочинку школярів можуть залежати як від безпекової ситуації, так і від епідеміологічних умов (адже трапляються випадки, коли очне навчання в школах можуть тимчасово обмежувати у зв'язку із великою кількістю хворих учнів і вчителів).
При цьому згідно із законом України "Про повну загальну середню освіту", тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.
В цілому, згідно з наданим раніше КМУ рекомендаційним календарем, графік канікул у школах може бути орієнтовно таким:
Варто зазначити, що деякі навчальні заклади вже надали батькам попередній графік нового навчального року. Так, згідно з інформацією одного з ліцеїв у місті Бровари Київської області, навчальний рік може бути таким:
При цьому канікули орієнтовно заплановані на такі дати:
