Осенние каникулы 2025: когда школьники уйдут на отдых и от чего это зависит

Очередной учебный год в Украине в условиях войны начался относительно недавно. Однако некоторые уже сейчас могут задумываться над планированием отдыха школьников в период осенних каникул.
Подробнее о том, какой может быть продолжительность текущего учебного года, от чего это зависит, а также каковы ориентировочные даты осенних каникул для учеников школ, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно постановлению Кабинета министров №1003 от 20 августа 2025 года "О начале учебного года во время военного положения в Украине", в целом в учреждениях общего среднего образования была установлена такая продолжительность 2025/2026 учебного года:
При этом в пресс-службе Министерства образования и науки Украины подчеркнули, что 30 июня - это предельная дата завершения учебного года.
Фактические же решения о сроках завершения обучения и каникулах относятся к компетенции учебных заведений.
"Учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне или же организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии", - сообщили в МОН.
Уточняется, что такие форматы должны помогать преодолеть образовательные потери. Однако их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.
Следовательно, июнь - не является обязательным учебным месяцем в школах Украины.
Согласно информации министерства, педагогический совет каждой школы может самостоятельно определять структуру учебного года, в том числе и фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул.
В МОН объяснили, что педагогический совет учебного заведения принимает соответствующее решение, учитывая:
"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - сообщили украинцам.
Это подчеркивается также и в письме МОН Украины руководителям областных и Киевской городской военных администраций "Об организации 2025/2026 учебного года в учреждениях общего среднего образования".
"В соответствии с требованиями законодательства в сфере общего среднего образования, педагогический совет учебного заведения рассматривает и утверждает структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса в пределах времени, предусмотренного образовательной программой", - говорится в документе.
Уточняется, что все решения должны приниматься:
Исходя из вышесказанного, график осенних каникул (как и любых других) окончательно утверждает педагогический совет каждой отдельной школы.
Реальные даты отдыха школьников могут зависеть как от ситуации с безопасностью, так и от эпидемиологических условий (ведь бывают случаи, когда очное обучение в школах могут временно ограничивать в связи с большим количеством больных учеников и учителей).
При этом согласно закону Украины "О полном общем среднем образовании", продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.
В целом, согласно предоставленному ранее КМУ рекомендательному календарю, график каникул в школах может быть ориентировочно таким:
Стоит отметить, что некоторые учебные заведения уже предоставили родителям предварительный график нового учебного года. Так, согласно информации одного из лицеев в городе Бровары Киевской области, учебный год может быть таким:
При этом каникулы ориентировочно запланированы на такие даты:
Напомним, ранее мы рассказывали, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).
Кроме того, мы объясняли, чем частная школа отличается от государственной и каковы перспективы развития частного образования.
Читайте также, имеют ли право учителя или администрация школы требовать от родителей деньги "на нужды класса" в обязательном порядке.
При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление КМУ №1003 от 20 августа 2025, пресс-служба МОН Украины, Освіта.UA, ориентировочный график учебного года одного из лицеев в Киевской области.