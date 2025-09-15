RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Осенние каникулы 2025: когда школьники уйдут на отдых и от чего это зависит

Осенние каникулы - время передышки для учеников и педагогов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Очередной учебный год в Украине в условиях войны начался относительно недавно. Однако некоторые уже сейчас могут задумываться над планированием отдыха школьников в период осенних каникул.

Подробнее о том, какой может быть продолжительность текущего учебного года, от чего это зависит, а также каковы ориентировочные даты осенних каникул для учеников школ, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Продолжительность текущего учебного года в Украине

Согласно постановлению Кабинета министров №1003 от 20 августа 2025 года "О начале учебного года во время военного положения в Украине", в целом в учреждениях общего среднего образования была установлена такая продолжительность 2025/2026 учебного года:

  • с 01 сентября 2025 года;
  • до 30 июня 2026 года.

При этом в пресс-службе Министерства образования и науки Украины подчеркнули, что 30 июня - это предельная дата завершения учебного года.

Фактические же решения о сроках завершения обучения и каникулах относятся к компетенции учебных заведений.

"Учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне или же организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии", - сообщили в МОН.

Уточняется, что такие форматы должны помогать преодолеть образовательные потери. Однако их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.

Следовательно, июнь - не является обязательным учебным месяцем в школах Украины.

От чего зависят фактические даты обучения и каникул

Согласно информации министерства, педагогический совет каждой школы может самостоятельно определять структуру учебного года, в том числе и фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул.

В МОН объяснили, что педагогический совет учебного заведения принимает соответствующее решение, учитывая:

  • учебную нагрузку;
  • ситуацию с безопасностью в регионе;
  • потребности и состояние учеников и учениц;
  • готовность педагогов.

"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - сообщили украинцам.

Это подчеркивается также и в письме МОН Украины руководителям областных и Киевской городской военных администраций "Об организации 2025/2026 учебного года в учреждениях общего среднего образования".

"В соответствии с требованиями законодательства в сфере общего среднего образования, педагогический совет учебного заведения рассматривает и утверждает структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса в пределах времени, предусмотренного образовательной программой", - говорится в документе.

Уточняется, что все решения должны приниматься:

  • в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленной соответствующим учебным планом;
  • с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и т.п.

Ориентировочные даты осенних каникул в школах

Исходя из вышесказанного, график осенних каникул (как и любых других) окончательно утверждает педагогический совет каждой отдельной школы.

Реальные даты отдыха школьников могут зависеть как от ситуации с безопасностью, так и от эпидемиологических условий (ведь бывают случаи, когда очное обучение в школах могут временно ограничивать в связи с большим количеством больных учеников и учителей).

При этом согласно закону Украины "О полном общем среднем образовании", продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

В целом, согласно предоставленному ранее КМУ рекомендательному календарю, график каникул в школах может быть ориентировочно таким:

  • осенние каникулы - с 27 октября по 02 ноября 2025 года;
  • зимние каникулы - с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;
  • весенние каникулы - с 23 марта по 29 марта 2026 года;
  • летние каникулы - с 01 июня и до начала нового учебного года.

Стоит отметить, что некоторые учебные заведения уже предоставили родителям предварительный график нового учебного года. Так, согласно информации одного из лицеев в городе Бровары Киевской области, учебный год может быть таким:

  • I семестр - с 01 сентября по 26 декабря 2025 года;
  • II семестр - с 19 января по 29 мая 2026 года.

При этом каникулы ориентировочно запланированы на такие даты:

  • осенние - с 27 октября по 02 ноября 2025 года;
  • зимние - с 29 декабря 2025 года по 18 января 2026 года;
  • весенние - с 23 марта по 29 марта 2026 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).

Кроме того, мы объясняли, чем частная школа отличается от государственной и каковы перспективы развития частного образования.

Читайте также, имеют ли право учителя или администрация школы требовать от родителей деньги "на нужды класса" в обязательном порядке.

При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление КМУ №1003 от 20 августа 2025, пресс-служба МОН Украины, Освіта.UA, ориентировочный график учебного года одного из лицеев в Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШколаУчебный годОсеньУченикиОбразование в УкраинеОтдых детей