Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце

Сьогодні, 16 вересня, Україну очікує контрастна погода. Дощі зачеплять лише кілька регіонів, проте більшість областей країни проведе день без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді дощів прогнозуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті території очікується мінлива хмарність
Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та у Вінницькій області місцями утвориться туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі близько +10 градусів, вдень +23…+25 градусів.
По області вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз на тиждень: дощі першими накриють західні області вже з понеділка, а ближче до середи вони поширяться і на північ та центр України.
