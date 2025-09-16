Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді дощів прогнозуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті території очікується мінлива хмарність

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та у Вінницькій області місцями утвориться туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +8…+13 градусів, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів;

вдень +22…+27 градусів, у західних областях прохолодніше +16…+21 градус.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі близько +10 градусів, вдень +23…+25 градусів.

По області вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Погода по регіонах