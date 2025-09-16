UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце

Фото: синоптики дали прогноз погоди 16 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 16 вересня, Україну очікує контрастна погода. Дощі зачеплять лише кілька регіонів, проте більшість областей країни проведе день без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді дощів прогнозуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті території очікується мінлива хмарність

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та у Вінницькій області місцями утвориться туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8…+13 градусів, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів;
  • вдень +22…+27 градусів, у західних областях прохолодніше  +16…+21 градус.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі близько +10 градусів, вдень +23…+25 градусів.
По області вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+26 градусів, без опадів.
  • Схід - вночі +10…+12 градусів, вдень +23…+25 градусів, сухо.
  • Центр - вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+26 градусів, без опадів.
  • Південь - вночі +12…+16 градусів, вдень +24…+27 градусів, сонячно.
  • Захід - вночі +10…+13 градусів, вдень +16…+21 градус, місцями дощі, у горах туман.

Погода на тиждень

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз на тиждень: дощі першими накриють західні області вже з понеділка, а ближче до середи вони поширяться і на північ та центр України.

Більше про погоду на третій тиждень вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр