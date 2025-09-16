Осенние дожди и жара до +27: где сегодня будут осадки, а где - солнце

Сегодня, 16 сентября, Украину ожидает контрастная погода. Дожди затронут лишь несколько регионов, однако большинство областей страны проведет день без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня осадки в виде дождей прогнозируются на западе страны, а также в Житомирской области. На остальной территории ожидается переменная облачность
Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области местами образуется туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью около +10 градусов, днем +23...+25 градусов.
По области ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов.
Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на неделю: дожди первыми накроют западные области уже с понедельника, а ближе к среде они распространятся и на север и центр Украины.
Больше о погоде на третью неделю сентября - читайте в материале РБК-Украина.