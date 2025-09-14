Дощі та перше осіннє похолодання: погода в Україні на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде мінливою. На заході вже з понеділка очікуються опади, а до середини тижня вони дістануться півночі та центру країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 15 вересня, буде мінлива хмарність у більшості областей України. На заході очікуються дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі +20 +24 градуси;

на сході +22 +25 градусів;

у центрі +22 +24 градуси;

на півдні +22 +24 градуси;

на заході +18 +20 градусів.

У вівторок, 16 вересня, західні регіони накриють сильні опади. На решті території країни - сухо.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі +20 +25 градусів;

на сході +22 +24 градуси;

у центрі +22 +25 градусів;

на півдні +22 +24 градуси;

на заході +18 +22 градуси.

До середини тижня дощі дістануть також до північних та деяких центральних областей, а також підмочать Одещину. Опади принесуть похолодання у частину регіонів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі +16 +21 градус;

на сході +21 +24 градуси;

у центрі +18 +24 градуси;

на півдні +20 +24 градуси;

на заході +16 +19 градусів.

У четвер, 18 вересня, дощі перемістяться із заходу на схід України. Крім того, опади накриють центральні та південні області.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі +17 +20 градусів;

на сході +17 +23 градуси;

у центрі +19 +21 градус;

на півдні +19 +23 градуси;

на заході +17 +20 градусів.

До кінця тижня дощі нарешті відступлять. У п'ятницю, 19 вересня, температура повітря знову підійметься.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: