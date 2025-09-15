ua en ru
Осінь набирає обертів: де сьогодні в Україні дощитиме, а де - сонце

Україна , Понеділок 15 вересня 2025 07:00
Фото: синоптик розповіли, де сьогодні чекатии дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 15 вересня буде місцями з опадами. Дощі й грози накриють західні області, на решті території - сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні дощі. А на Закарпатті та в Карпатах місцями навіть значні дощі і грози.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі - вдень +20 +24 градуси, а вночі +9+13;
  • на сході - вдень +22 +25 градусів, а вночі +9 +13;
  • у центрі - вдень +22 +24 градуси, а вночі +9 +14;
  • на півдні - вдень +22 +24 градуси, а вночі +12 +16;
  • на заході - вдень +18 +20 градусів, а вночі +10 +14.

Осінь набирає обертів: де сьогодні в Україні дощитиме, а де - сонце

Погода в Києві

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні дощів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у столиці +21 +23 градуси, а вночі +11 +13 градусів.
Осінь набирає обертів: де сьогодні в Україні дощитиме, а де - сонце

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. Погода у середині вересня буде з дощами, які принесуть невеликий спад температур.

Більше про погоду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

