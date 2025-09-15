Осінь набирає обертів: де сьогодні в Україні дощитиме, а де - сонце

Погода в Україні 15 вересня буде місцями з опадами. Дощі й грози накриють західні області, на решті території - сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні дощів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні дощі. А на Закарпатті та в Карпатах місцями навіть значні дощі і грози.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. Погода у середині вересня буде з дощами, які принесуть невеликий спад температур.

