Осінь набирає обертів: де сьогодні в Україні дощитиме, а де - сонце
Погода в Україні 15 вересня буде місцями з опадами. Дощі й грози накриють західні області, на решті території - сухо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні дощі. А на Закарпатті та в Карпатах місцями навіть значні дощі і грози.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі - вдень +20 +24 градуси, а вночі +9+13;
- на сході - вдень +22 +25 градусів, а вночі +9 +13;
- у центрі - вдень +22 +24 градуси, а вночі +9 +14;
- на півдні - вдень +22 +24 градуси, а вночі +12 +16;
- на заході - вдень +18 +20 градусів, а вночі +10 +14.
Погода в Києві
За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні дощів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у столиці +21 +23 градуси, а вночі +11 +13 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. Погода у середині вересня буде з дощами, які принесуть невеликий спад температур.
Більше про погоду - читайте в матеріалі РБК-Україна.