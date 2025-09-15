ua en ru
Осень набирает обороты: где сегодня в Украине будет дождливо, а где - солнце

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 07:00
Фото: синоптик рассказали, где сегодня ждать дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 15 сентября будет местами с осадками. Дожди и грозы накроют западные области, на остальной территории - сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях ожидаются умеренные дожди. А на Закарпатье и в Карпатах местами даже значительные дожди и грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере - днем +20 +24 градуса, а ночью +9+13;
  • на востоке - днем +22 +25 градусов, а ночью +9 +13;
  • в центре - днем +22 +24 градуса, а ночью +9 +14;
  • на юге - днем +22 +24 градуса, а ночью +12 +16;
  • на западе - днем +18 +20 градусов, а ночью +10 +14.

Осень набирает обороты: где сегодня в Украине будет дождливо, а где - солнце

Погода в Киеве

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня дождей не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в столице +21 +23 градуса, а ночью +11 +13 градусов.
Осень набирает обороты: где сегодня в Украине будет дождливо, а где - солнце

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю. Погода в середине сентября будет с дождями, которые принесут небольшой спад температур.

Больше о погоде - читайте в материале РБК-Украина.

