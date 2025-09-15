Осень набирает обороты: где сегодня в Украине будет дождливо, а где - солнце

Погода в Украине 15 сентября будет местами с осадками. Дожди и грозы накроют западные области, на остальной территории - сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура воздуха днем в столице +21 +23 градуса, а ночью +11 +13 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня дождей не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях ожидаются умеренные дожди. А на Закарпатье и в Карпатах местами даже значительные дожди и грозы.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю. Погода в середине сентября будет с дождями, которые принесут небольшой спад температур.

