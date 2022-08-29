"Ошибся" на 700 тысяч гривен. В Одессе чиновник закупил военные товары втрое дороже

Следствие установило, что чиновник получил от военных заявку на приобретение термобелья, ковриков и спальных мешков. Он заключил с частным предприятием заведомо невыгодный договор.

Стоимость товаров втрое превышала рыночные цены. Таким образом из бюджета города было уплачено лишних 715 тысяч гривен.

Против депутата райсовета открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УКУ. Мужчине уже объявили подозрение в злоупотребление служебным положением. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Фото: в Одессе разоблачили чиновника, который закупил товары для ВСУ втрое дороже (facebook.com)