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"Помилився" на 700 тисяч гривень. В Одесі чиновник закупив військові товари утричі дорожче

Фото: одеський чиновник закупив спорядження для військових утричі дорожче (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Депутат районної ради та керівник однієї із районних адміністрацій Одеси закупив спорядження для військових утричі дорожче. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Одеської області.

Слідство встановило, що чиновник отримав від військових заявку на придбання термобілизни, карематів та спальних мішків. Він уклав з приватним підприємством завідомо невигідний договір.

Вартість товарів втричі перевищувала ринкові ціни. Таким чином з бюджету міста було сплачено зайвих 715 тисяч гривень.

Проти депутата райради відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 ККУ. Чоловіку вже оголосили підозру у зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: в Одесі викрили чиновника, який закупив товари для ЗСУ утричі дорожче (facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області затримали чоловіка, який організував масштабну схему з продажу гуманітарки.

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Одесамошенническая схема