Ошеломительная: Тина Кароль взбудоражила волнующим образом в "строгом" наряде (фото)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль в новом наряде похвасталась идеальной фигурой

Тина Кароль в своей новой осенней фотосессии не устает демонстрировать поклонникам новые чарующие образы в элегантных, якрих, откровенных нарядах. Украинская певица и ведущая популярных шоу преподнесла фанам настоящий праздник, в очередной раз доказав свою невероятную чувственность и сексуальность, подчеркнутую модными брендами одежды. Шоу-дива на своей странице в Instagram 5 октября опубликовала новый "горячий" снимок.

Знаменитость показала плавные изгибы и пышные формы, которые выгодно подчеркивает наряд.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

На кадре актистка повернулась боком, демонстрируя полностью открытую спину. На Тине черно-белый наряд, и про строгость может "сказать" только палитра.

Певица обжигает свою армию фанов взглядом-магнитом, и не удивительно, что в комментариях к фото поклонники не только признаются Кароль в любви, но и посвящают стихи своей Музе.

"Так непривычно": Тина Кароль в неожиданном образе пококетничала на камеру

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники горячо восторгаются артисткой и ее волнующей фигурой, называют Тину богиней и отмечают чувственность и сексуальность звезды.

Огонь!

Очень сексуальная поза!

Тина вы прекрасна;

Прекрасная Тина Кароль, с уважением!

Наша богиня;

Тина, как вы все успеваете?

Тиначка, моя красотка;

Ух Тиночка, ты ошеломительная!

Королева!

Какая прекрасная спинка, как картинка;

Фигурка ваша идеальна - В параметрах и визуально! Все соразмерно, гармонично. Владеете вы тайной личной, Секретом самым главным в мире, Следить, чтобы не стали шире, Ах, ваши талия и бедра! Несете вы фигуру гордо!

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила роскошным образом в вечернем наряде на шестом эфире Танцев со звездами.