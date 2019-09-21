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"Так непривычно": Тина Кароль с неожиданном образе пококетничала на камеру

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 14:12
"Так непривычно": Тина Кароль с неожиданном образе пококетничала на камеру
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала бэкстейдж со съемок фильма

Тина Кароль на днях по-настоящему удивила поклонников своим новым талантом – она презентовала фильм "Бывшие", в котором исполнила главную роль. Перевоплощение певицы было действительно радикальным – она стала короткостриженной брюнеткой. Правда, фанам переживать нечего, ведь новая прическа – всего лишь парик для кино-роли. Кстати, картина уже успела завоевать несколько международных наград. Певица решила показать поклонникам бэкстейдж со съемок.

На видео в Instagram она игриво позирует на камеру, кокетничает, демонстрирует живую мимику, поправляет короткие волосы и даже мило кривляется.

Поклонники начали делиться впечатлениями от неожиданного образа звезды, а также ее актерской игры.

  • Тиночка такая кокетка. Обожаю ее взгляд с хитрицой
  • Так непривычно видеть Тину брюнеткой
  • Мені фільм дуже сподобався. Тіна жінка і в житті трохи дивна, але саме це мені особисто в ній подобається
  • Не идет коротка стрижка
  • Тине любой цвет волос к лицу, удивительная женщина
  • Красавица прекрасная
  • Прикольно
  • А вам идет, очень симпатично
  • Тот фильм, который тронул и зацепил глубь души
  • Гарна зачіска
  • Маленькая игривая, но сильная женщина сейчас на видео
  • Вы прекрасны с любой прической и макияжем

Скринот комментариев

Также поп-дива опубликовала черно-белое фото с идентичной прической. На снимке она позирует в наряде с оголенными плечами.

&quot;Так непривычно&quot;: Тина Кароль с неожиданном образе пококетничала на камеру

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль показала редкое фото своей мамы, которая на днях отпраздновала юбилей.

Ранее Тина Кароль растрогала снимком с сыном Вениамином. Певица общается с мальчиком по видеосвязи.

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