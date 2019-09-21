"Так непривычно": Тина Кароль с неожиданном образе пококетничала на камеру

Певица показала бэкстейдж со съемок фильма
Тина Кароль на днях по-настоящему удивила поклонников своим новым талантом – она презентовала фильм "Бывшие", в котором исполнила главную роль. Перевоплощение певицы было действительно радикальным – она стала короткостриженной брюнеткой. Правда, фанам переживать нечего, ведь новая прическа – всего лишь парик для кино-роли. Кстати, картина уже успела завоевать несколько международных наград. Певица решила показать поклонникам бэкстейдж со съемок.
На видео в Instagram она игриво позирует на камеру, кокетничает, демонстрирует живую мимику, поправляет короткие волосы и даже мило кривляется.
Поклонники начали делиться впечатлениями от неожиданного образа звезды, а также ее актерской игры.
Скринот комментариев
Также поп-дива опубликовала черно-белое фото с идентичной прической. На снимке она позирует в наряде с оголенными плечами.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Напомним, что Тина Кароль показала редкое фото своей мамы, которая на днях отпраздновала юбилей.
Ранее Тина Кароль растрогала снимком с сыном Вениамином. Певица общается с мальчиком по видеосвязи.