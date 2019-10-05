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Жарко! Сексапильная Тина Кароль соблазнила стройными ножками на страстном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.10.2019 - 09:49
Жарко! Сексапильная Тина Кароль соблазнила стройными ножками на страстном фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала чувственность и сексуальность

Тина Кароль без стеснения демонстрировать чувственность, женственность и неприкрытую сексуальность – на ее страничке в instagram появляется все больше жарких фото в пикантных образах и откровенных нарядах. Поклонники удивляются, насколько гармонично певица віглядит в новом амплуа, а она в свою очередь, признается, что ей "хочется расцвести". На свежем снимке она показала настоящую страсть в вечернем туалете от Yves Saint Laurent – одного из своих любимых брендов.

Тина опубликовала снимок с закулисья шестого прямого эфира шоу Танцы со звездами 2019. Тогда она появилась перед зрителями в роскошном вечернем наряде черно цвета с открытыми плечами и вырезом до бедра. Платье подчеркнуло пышную грудь поп-дивы, позволило оценить ее стройные ножки и волнительные изгибы. Она дополнила соблазнительный лук босоножками на шпильке с тонкими ремешками.

Крупные голливудские локоны и яркий макияж лишь довершили роскошный образ звезды. Она продемонстрировала на камеру чувственную страсть, опустив глаза, слегка приоткрыв губы и приняв соблазнительную позу.

Жарко! Сексапильная Тина Кароль соблазнила стройными ножками на страстном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники моментально отреагировали на сексапильную красотку на фото и осыпали ее щедрыми комплиментами. Не удержалась даже MARUV, которая предпочла ограничится восхищенными смайлами.

Жарко! Сексапильная Тина Кароль соблазнила стройными ножками на страстном фото

Жарко! Сексапильная Тина Кароль соблазнила стройными ножками на страстном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Тина, сведешь с ума
  • Шик
  • Як мені подобається цей образ Тіни! Ця зачіска, сукня! Просто неперевершена
  • Жарко
  • Этот образ Вам очень идет!
  • Так сексуально і гарно!
  • Огонь
  • Просто супер, блин, хочу такие ножки
  • Вы Супер
  • Дуже спокуслива

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала точеную фигуру в розовом платье-мини.

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