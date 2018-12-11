В Ощадбанке рассказали о выполнении решения арбитража по РФ

Фото: "Ощабанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас Ощадбанк разрабатывает стратегию исполнение решения Арбитражного суда по своему делу против РФ

"Ощадбанк" разрабатывает стратегию исполнение решения Арбитражного суда по своему делу против России. Об этом рассказал председатель правления банка Андрей Пышный, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, "Ощадбанк" планирует действовать в соответствии с положениями Нью-Йоркской конвенции по вопросам исполнения решений арбитражного суда. Пышный напомнил, что решение Арбитражного суда, согласно которому РФ должна выплатить государственном банке 1,3 млрд долларов, является обязательным для исполнения и не подлежит апелляционному обжалованию.

"Мы сейчас находимся в процессе подготовки. Этот процесс - на него стоит потратить время для того, чтобы он состоялся не менее успешно, чем собственно само рассмотрение наших исковых требований в Арбитражном трибунале. Это то время, которое нужно потратить для того, чтобы получить потом эффективность. Это будет непростое упражнение, это будет непростой процесс. Мы не имеем никаких иллюзий с точки зрения того, кто у нас оппонент. Поэтому мы должны должным образом подготовиться", - рассказал он.

Пышный отметил, что пока неизвестно, сколько времени продлится подготовительный этап, ведь и само рассмотрение дела в Арбитражном суде в Париже с момента подачи "Ощадбанком" первого арбитражного требования в июле 2015 года длился 3,5 года.

Напомним, 26 ноября Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных "Ощадбанку" вследствие аннексии Крыма. После получения решения арбитража "Ощадбанк" начнет все возможные действия для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации.