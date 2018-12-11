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В Ощадбанку розповіли про виконання рішення арбітражу по РФ

Новини » Економіка    11.12.2018 - 19:33
В Ощадбанку розповіли про виконання рішення арбітражу по РФ
Фото: "Ощабанк" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз Ощадбанк розробляє стратегію виконання рішення Арбітражного суду у своїй справі проти РФ

"Ощадбанк" розробляє стратегію виконання рішення Арбітражного суду у своїй справі проти Росії. Про це розповів голова правління банку Андрій Пишний, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, "Ощадбанк" планує діяти у відповідності з положеннями Нью-Йоркської конвенції з питань виконання рішень арбітражного суду. Пишний нагадав, що рішення Арбітражного суду, згідно з яким РФ повинна виплатити державному банку 1,3 млрд доларів, є обов'язковим для виконання і не підлягає апеляційному оскарженню.

"Ми зараз знаходимося в процесі підготовки. Цей процес – на нього варто витратити час для того, щоб він відбувся не менш успішно, ніж власне сам розгляд наших позовних вимог в Арбітражному трибуналі. Це той час, який треба витратити для того, щоб здобути потім ефективність. Це буде непроста вправа, це буде непростий процес. Ми не маємо жодних ілюзій з точки зору того, хто в нас опонент. Через це ми повинні належним чином підготуватись", - розповів він.

Пишний зазначив, що поки невідомо, скільки часу триватиме підготовчий етап, адже і сам розгляд справи в Арбітражному суді в Парижі з моменту подачі "Ощадбанком" першої арбітражної вимоги в липні 2015 року тривав 3,5 року.

Нагадаємо, 26 листопада Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих "Ощадбанку" внаслідок анексії Криму. Після отримання рішення арбітражу "Ощадбанк" почне всі можливі дії для виконання рішення про стягнення коштів з Російської Федерації.

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