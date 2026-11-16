Ощадбанк змінює тарифи: яку послугу обіцяють і за що доведеться платити з 10 грудня

Ощадбанк анонсував оновлення умов обслуговування клієнтів. Вже в грудні запроваджується нова комісія на розрахунки у сфері ігрового бізнесу, також має з'явитися послуга поштової доставки карток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби фінансової установи.
В Ощадбанку розповіли, що відповідно до рішення продуктового комітету було внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (з використанням платіжних карток) та договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.
Йдеться про запровадження комісії за виконання операцій з кодом МСС 7995 - переказів, пов'язаних з ігровим бізнесом:
У межах розрахунків з використанням платіжних інструментів (карток) комісія буде становити:
Водночас послуги з оплати таких операцій із використанням кредитних коштів - не надаються (ані в Україні, ані за кордоном).
"Зміни до тарифів набувають чинності 10 грудня 2026 року", - наголосили в Ощадбанку.
Читайте також: Реформа ринку азартних ігор та лотерей в Україні: результати Мінцифри та PlayCity за рік
Громадянам повідомили також, що невдовзі Ощадбанк запускає сервіс доставки миттєвих карток через мережу поштового оператора - для тарифних пакетів:
Тариф на доставку карток буде залежати від місця призначення:
Уточнюється, що вказана вартість - із ПДВ, а комісія - "списується одноразово з рахунку після замовлення".
"Про технічну реалізацію доставки буде повідомлено окремою новиною на офіційному сайті Ощадбанку та в мобільному додатку", - уточнили у прес-службі.
Повідомляється також, що до 30 червня 2027 року доставка карток буде безкоштовною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ощадбанк закриває відділення, яким користувались жителі одразу 7 населених пунктів.
Крім того, ми пояснювали, чому лудоманію можна вважати питанням державної безпеки - що змінить Стратегія до 2035 року.
Читайте також, хто увійшов до топ-10 найприбутковіших банків України.