Ощадбанк меняет тарифы: какую услугу обещают и за что придется платить с 10 декабря

Ощадбанк анонсировал обновление условий обслуживания клиентов. Уже в декабре вводится новая комиссия на расчеты в сфере игорного бизнеса, также должна появиться услуга почтовой доставки карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы финансового учреждения.
В Ощадбанке рассказали, что в соответствии с решением продуктового комитета были внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (с использованием платежных карт) и договор комплексного банковского обслуживания физических лиц.
Речь идет о введении комиссии за выполнение операций с кодом МСС 7995 - переводов, связанных с игорным бизнесом:
В рамках расчетов с использованием платежных инструментов (карт) комиссия будет составлять:
В то же время услуги по оплате таких операций с использованием кредитных средств - не предоставляются (ни в Украине, ни за границей).
"Изменения в тарифы вступают в силу 10 декабря 2026 года", - подчеркнули в Ощадбанке.
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Гражданам сообщили также, что вскоре Ощадбанк запускает сервис доставки мгновенных карт через сеть почтового оператора - для тарифных пакетов:
Тариф на доставку карт будет зависеть от места назначения:
Уточняется, что указанная стоимость - с НДС, а комиссия - "списывается единовременно со счета после заказа".
"О технической реализации доставки будет сообщено отдельной новостью на официальном сайте Ощадбанка и в мобильном приложении", - уточнили в пресс-службе.
Сообщается также, что до 30 июня 2027 года доставка карт будет бесплатной.
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