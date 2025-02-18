"Ощадбанк" запустив важливу функцію для клієнтів: про що йдеться

Державний ощадний банк України - "Ощадбанк" - запровадив більше можливостей для клієнтів свого застосунку "Мобільний Ощад". Йдеться про користувачів Android.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
За словами Наумова, "Ощадбанк" має хорошу новину для користувачів Android, які послуговуються застосунком "Мобільний Ощад".
Йдеться про те, що віднині там з'явилася можливість:
"Безпосередньо із застосунку. Раніше така можливість була тільки для користувачів Apple Wallet", - уточнив голова правління банку.
Він пояснив також, що для того, щоб додати картку, потрібно:
Наумов нагадав, що в цілому, щоб платити телефоном, потрібно:
"Якщо оплата не спрацювала, змініть положення смартфона або піднесіть його ближче до термінала. Телефон повинен мати модуль NFC", - наголосив посадовець
Насамкінець він зауважив, що банк постійно оновлює застосунок, додає нові опції та покращує сервіс.
"Рекомендую регулярно оновлювати "Мобільний Ощад" та слідкувати за змінами", - підсумував Наумов.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" змінив термін дії своїх платіжних карток.
Крім того, "Ощадбанк" запустив важливу функцію, яка змінює правила оплати для підприємців і бізнесменів.
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