"Ощадбанк" запустив важливу функцію для клієнтів: про що йдеться

Що змінив "Ощадбанк" для користувачів Android

За словами Наумова, "Ощадбанк" має хорошу новину для користувачів Android, які послуговуються застосунком "Мобільний Ощад".

Йдеться про те, що віднині там з'явилася можливість:

токенізувати платіжну картку;

додавати її до Google Wallet.

"Безпосередньо із застосунку. Раніше така можливість була тільки для користувачів Apple Wallet", - уточнив голова правління банку.

Він пояснив також, що для того, щоб додати картку, потрібно:

відкрити "Мобільний Ощад";

обрати картку;

перейти в налаштування;

обрати "Додати до Google Pay" та підтвердити додавання;

якщо потрібно - увімкнути NFC;

дочекатися повідомлення про успішне додавання.

Наумов нагадав, що в цілому, щоб платити телефоном, потрібно:

розблокувати смартфон;

піднести його до термінала задньою поверхнею;

дочекатись повідомлення про успішну операцію (якщо оплата пройшла, на екрані з'явиться синя галочка).

"Якщо оплата не спрацювала, змініть положення смартфона або піднесіть його ближче до термінала. Телефон повинен мати модуль NFC", - наголосив посадовець

Насамкінець він зауважив, що банк постійно оновлює застосунок, додає нові опції та покращує сервіс.

"Рекомендую регулярно оновлювати "Мобільний Ощад" та слідкувати за змінами", - підсумував Наумов.

Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)