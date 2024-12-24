"Ощадбанк" змінив термін дії своїх платіжних карток: що відомо
Державний ощадний банк України - "Ощадбанк" - продовжив термін дії своїх платіжних карток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи.
Актуальний термін дії карток "Ощадбанку"
У публічному акціонерному товаристві розповіли, що термін дії карток "Ощадбанку" продовжено до 30 червня 2025 року:
- у зв'язку з воєнним станом
- для зручності клієнтів
Уточнюється, що йдеться про всі платіжні картки, у тому числі й для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Для карток, термін дії яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, продовження відбувається автоматично.
В "Ощадбанку" зауважили, що у разі закінчення терміну дії, його картки продовжать повноцінно працювати:
- ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі
- з них можна знімати готівку в банкоматах тощо
"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення "Ощадбанку" для її отримання у зручний для вас час", - додав голова правління банку Сергій Наумов.
Допис Наумова у Telegram (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" запустив нову послугу для підприємців і бізнесменів, яка змінює правила оплати.
Читайте також, як купити долари онлайн через "Ощадбанк".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.