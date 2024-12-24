"Ощадбанк" змінив термін дії своїх платіжних карток: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи.

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення "Ощадбанку" для її отримання у зручний для вас час", - додав голова правління банку Сергій Наумов.

В "Ощадбанку" зауважили, що у разі закінчення терміну дії, його картки продовжать повноцінно працювати:

Для карток, термін дії яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, продовження відбувається автоматично .

Уточнюється, що йдеться про всі платіжні картки, у тому числі й для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У публічному акціонерному товаристві розповіли, що термін дії карток "Ощадбанку" продовжено до 30 червня 2025 року :

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" запустив нову послугу для підприємців і бізнесменів, яка змінює правила оплати.

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