"Ощадбанк" запустил важную функцию для клиентов: о чем речь

Что изменил "Ощадбанк" для пользователей Android

По словам Наумова, у "Ощадбанка" есть хорошая новость для пользователей Android, которые используют приложением "Мобильный Ощад".

Речь идет о том, что отныне там появилась возможность:

токенизировать платежную карту;

добавлять ее в Google Wallet.

"Непосредственно из приложения. Ранее такая возможность была только для пользователей Apple Wallet", - уточнил председатель правления банка.

Он объяснил также, что для того, чтобы добавить карту, нужно:

открыть "Мобильный Ощад";

выбрать карту;

перейти в настройки;

выбрать "Добавить в Google Pay" и подтвердить добавление;

если нужно - включить NFC;

дождаться сообщения об успешном добавлении.

Наумов напомнил, что в целом, чтобы платить телефоном, нужно:

разблокировать смартфон;

поднести его к терминалу задней поверхностью;

дождаться сообщения об успешной операции (если оплата прошла, на экране появится синяя галочка).

"Если оплата не сработала, измените положение смартфона или поднесите его ближе к терминалу. Телефон должен иметь модуль NFC", - подчеркнул чиновник.

В завершение он отметил, что банк постоянно обновляет приложение, добавляет новые опции и улучшает сервис.

"Рекомендую регулярно обновлять "Мобильный Ощад" и следить за изменениями", - подытожил Наумов.

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)