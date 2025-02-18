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"Ощадбанк" запустил важную функцию для клиентов: о чем речь

"Ощадбанк" ввел изменения для пользователей своего приложения с Android (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Государственный сберегательный банк Украины - "Ощадбанк" - ввел больше возможностей для клиентов своего приложения "Мобильний Ощад". Речь идет о пользователях Android.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что изменил "Ощадбанк" для пользователей Android

По словам Наумова, у "Ощадбанка" есть хорошая новость для пользователей Android, которые используют приложением "Мобильный Ощад".

Речь идет о том, что отныне там появилась возможность:

  • токенизировать платежную карту;
  • добавлять ее в Google Wallet.

"Непосредственно из приложения. Ранее такая возможность была только для пользователей Apple Wallet", - уточнил председатель правления банка.

Он объяснил также, что для того, чтобы добавить карту, нужно:

  • открыть "Мобильный Ощад";
  • выбрать карту;
  • перейти в настройки;
  • выбрать "Добавить в Google Pay" и подтвердить добавление;
  • если нужно - включить NFC;
  • дождаться сообщения об успешном добавлении.

Наумов напомнил, что в целом, чтобы платить телефоном, нужно:

  • разблокировать смартфон;
  • поднести его к терминалу задней поверхностью;
  • дождаться сообщения об успешной операции (если оплата прошла, на экране появится синяя галочка).

"Если оплата не сработала, измените положение смартфона или поднесите его ближе к терминалу. Телефон должен иметь модуль NFC", - подчеркнул чиновник.

В завершение он отметил, что банк постоянно обновляет приложение, добавляет новые опции и улучшает сервис.

"Рекомендую регулярно обновлять "Мобильный Ощад" и следить за изменениями", - подытожил Наумов.

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" изменил срок действия своих платежных карт.

Кроме того, "Ощадбанк" запустил важную функцию, которая меняет правила оплаты для предпринимателей и бизнесменов.

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