"Ощадбанк" запустил важную функцию для клиентов: о чем речь

Государственный сберегательный банк Украины - "Ощадбанк" - ввел больше возможностей для клиентов своего приложения "Мобильний Ощад". Речь идет о пользователях Android.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
По словам Наумова, у "Ощадбанка" есть хорошая новость для пользователей Android, которые используют приложением "Мобильный Ощад".
Речь идет о том, что отныне там появилась возможность:
"Непосредственно из приложения. Ранее такая возможность была только для пользователей Apple Wallet", - уточнил председатель правления банка.
Он объяснил также, что для того, чтобы добавить карту, нужно:
Наумов напомнил, что в целом, чтобы платить телефоном, нужно:
"Если оплата не сработала, измените положение смартфона или поднесите его ближе к терминалу. Телефон должен иметь модуль NFC", - подчеркнул чиновник.
В завершение он отметил, что банк постоянно обновляет приложение, добавляет новые опции и улучшает сервис.
"Рекомендую регулярно обновлять "Мобильный Ощад" и следить за изменениями", - подытожил Наумов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" изменил срок действия своих платежных карт.
Кроме того, "Ощадбанк" запустил важную функцию, которая меняет правила оплаты для предпринимателей и бизнесменов.
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