Ощадбанк выиграл дело в суде на 750 млн гривен

"Ощадбанк" выиграл в Верховном Суде дело об отмене незаконных судебных решений на сумму более 750 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сообщается, что своим решением Верховный Суд полностью удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве ООО "ТММ-Энергобуд" и прекращении производства по делу.

"Обжалуемым мировым соглашением в указанном деле было предусмотрено списание (прощение) долга перед "Ощадбанком" на сумму более 750 миллионов гривен... Верховный Суд поддержал законную позицию "Ощадбанка", отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

"ТММ-Энергобуд" - девелоперско-строительная компания. В 2016 году "Укрсоцбанк", "Ощадбанк" и ПУМБ начали процесс взыскания долгов с компании. В мае 2019 года Голосеевский районный суд наложил арест на ЖК "Сонячна брама" - наиболее известный объект ТММ.

Напомним, в 2019 году "Ощадбанк" выиграл спор у "Укртелекома" по договору купли-продажи облигаций на 1,5 млрд грн. В том же году "Ощадбанк" одержал победу над Россией в деле на 1,3 млрд долларов.

Также РБК-Украина сообщало, что в 2020 году Кабинет министров планирует пересмотреть Стратегию развития государственных банков. В частности, в обновленной стратегии будет предусмотрено более быстрое сокращение государственной доли в банках и удельного веса неработающих кредитов.