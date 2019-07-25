Ощадбанк выиграл спор с "Укртелекомом" в Верховном суде

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спор об облигациях на 1,5 млрд грн длился два года

Государственный "Ощадбанк" выиграл у "Укртелекома" спор относительно договора купли-продажи облигаций на 1,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, 23 июля Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" на решение Хозяйственного суда. Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, эмитентом которых является ООО "ЕСУ" - мажоритарный акционер "Укртелекома"), заключенного между "Ощадбанком" и "Укртелекомом".

Верховный суд принял новое решение, которым полностью отказал "Укртелекому" в удовлетворении его исковых требований к "Ощадбанку" о расторжении договора купли-продажи облигаций на 1,5 млрд грн, сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, "Верховным судом наконец было поставлена окончательная точка в судебном споре, который длился почти два года".

По данным пресс-службы "Ощадбанка", 15.09.2015 между "Укртелекомом" и "Ощадбанком" был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 15.03.2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций "Укртелекома") серии С по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям. В августе 2017 года "Укртелеком" подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 5 июня изменил тип акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк) с публичного на частное и переименовал его в АО "Ощадбанк".

По данным Министерства финансов, чистая прибыль "Ощадбанка" в первом квартале 2019 года составила 70 млн грн.